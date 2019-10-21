В Тверской области отмечают День герба и флага

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-21T10:37:22+03:00

Все цвета и символы не случайны и имеют свое значение Фото: gerbocenter.ru

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В понедельник, 21 октября, отмечается День герба и флага Тверской области.

В своем современном виде геральдические символы были утверждены 28 ноября 1996 года.

Современный герб Тверской области геральдики описывают так: ”В червленом (красном) щите на золотом двухступенчатом подножии (ступени) такого же цвета трон (княжеский стол) без подлокотников с высокой спинкой; на сидении на зеленой с золотыми украшениями и кистями подушке - шапка Мономаха".

Флаг, по сути, повторяет изображение герба: трон расположен на красном поле по бокам которого проходят две вертикальные полосы желтого цвета.

Кстати, за образец герба региона был взят старый герб Твери, придуманный императрицей Екатериной II в 1780 году. Использование тех или иных символов здесь не случайно и имеет свое значение.

Зеленый цвет подушки - символ единения природы и земли, лесных и полевых богатств района.

Червленый (красный) цвет поля герба символизирует жизнь, мужество, любовь и храбрость.

Золотой (желтый) цвет - благородство, правда, гармония, мудрость, верховенство, величие и богатство.

ИСТОЧНИК KP.RU