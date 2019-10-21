В Тверской области отмечают День герба и флага
В понедельник, 21 октября, отмечается День герба и флага Тверской области.
В своем современном виде геральдические символы были утверждены 28 ноября 1996 года.
Современный герб Тверской области геральдики описывают так: ”В червленом (красном) щите на золотом двухступенчатом подножии (ступени) такого же цвета трон (княжеский стол) без подлокотников с высокой спинкой; на сидении на зеленой с золотыми украшениями и кистями подушке - шапка Мономаха".
Флаг, по сути, повторяет изображение герба: трон расположен на красном поле по бокам которого проходят две вертикальные полосы желтого цвета.
Кстати, за образец герба региона был взят старый герб Твери, придуманный императрицей Екатериной II в 1780 году. Использование тех или иных символов здесь не случайно и имеет свое значение.
Зеленый цвет подушки - символ единения природы и земли, лесных и полевых богатств района.
Червленый (красный) цвет поля герба символизирует жизнь, мужество, любовь и храбрость.
Золотой (желтый) цвет - благородство, правда, гармония, мудрость, верховенство, величие и богатство.
ИСТОЧНИК KP.RU