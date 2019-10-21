2019-10-21T11:22:17+03:00
Происшествия

Завершено уголовное дело в отношении перевозчика, по вине которого в ДТП под Тверью погибли 13 человек

Четверо фигурантов обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей
Ольга ТРОФИМОВА
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В той страшной аварии погибли 13 человекВ той страшной аварии погибли 13 человекФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех лиц - индивидуального предпринимателя, генерального директора ООО "Автодом", учредителя ООО "ТрансАвто" и директора ООО "ТрансАвто". В зависимости от роли каждого они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель 13 человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Напомним, страшное ДТП произошло недалеко от села Некрасово Тверской области 5 октября прошлого года.

Как выяснили следователи, водитель микроавтобуса "Ford Transit" находился в болезненном и крайне утомленном состоянии и допустил столкновение с автобусом "ЛиАЗ". В результате лобового столкновения погибли водитель и 13 пассажиров маршрутки, еще несколько человек получили травмы.

В период с 1 марта по 5 октября 2018 года обвиняемые осуществляли оказание услуг по перевозке пассажиров на территории Твери и Тверской области. Между ними имело место четкое распределение преступных ролей.

- Разделение на несколько организаций являлось условным, фактически ими руководили одни лица. Они совершали действия и бездействие, которые привели к систематическому нарушению порядка труда и отдыха водителей, фиктивному проведению мероприятий по выпуску транспортных средств в рейс. Водители официально трудоустроены не были, инструктаж и стажировки не проводились, транспортные средства хранились в нарушение транспортной безопасности по месту жительства водителей, документы передавались водителям с фиктивными заранее проставленными необходимыми отметками о проведенных мероприятиях, - уточнили в пресс-службе регионального СКР.

В ходе предварительного расследования ни один из обвиняемых вину в совершении инкриминируемого деяния не признал. Более того, они, по версии следователей, активно противодействовали следствию: оказывали давление на свидетелей и потерпевших, уничтожали, скрывали документов и предметы, представляющих значение для следствия, предоставляли фиктивные и подложные документы о трудоустройстве и проведении инструктажей, мероприятий с водителями ООО "ТрансАвто".

- Несмотря на это, следователем Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Если вина перевозчиков будет доказана, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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