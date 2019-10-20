2019-10-20T17:54:54+03:00
Общество

Жителей Тверской области просят предлагать, как не допустить ввоз в регион чужого мусора

Предложения можно отправлять на электронную почту или голосовать в соцсетях
Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области стартует акция «Тверской регион – без чужого мусора».В Тверской области стартует акция «Тверской регион – без чужого мусора».Фото: Ксения УГЛАНОВА
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В Тверской области стартует акция «Тверской регион – без чужого мусора», сообщило сегодня региональное правительство.

Жителям предлагают вносить предложения, как не допустить ввоз в Тверскую область мусора из других регионов. Свои мнения и предложения можно отправить на электронную почту: press_service_tcax@mail.ru. В теме письма необходимо указать название акции.

Опрос также обещают организовать на сайтах средств массовой информации и в социальных сетях.

Сайт правительства области также сообщает, что в рамках национального проекта «Экология» в регионе планируется рекультивировать свалки. Рекльтивация включает обеззараживание отходов возведение гидротехнических и мелиоративных сооружений, ландшафтные и иные работы.

К ноябрю 2020 года планируется рекультивировать таким образом опасные свалки в Кимрском районе и Нелидовском городском округе. К сентябрю 2021 года – свалку, расположенную под Тверью на 13-м километре Бежецкого шоссе .

Напомним также, что возможность пожаловаться на мусор недавно появилась на сайте регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, компании "ТСАХ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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