Теперь пожаловаться на мусор в Тверской области можно в интернете, но сделать это непросто

На официальном сайте компании «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ) - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами - появилась возможность сообщить о проблеме, связанной с мусором. Дело хорошее: писем никуда относить не надо, прямо из дома или с работы можно отправить жалобу и отслеживать ответ на неё.

Однако интерфейс сайта оказался не очень дружественным к начинающему пользователю. Тем, кто с компьютером на «вы», скорее всего, будет сложно разобраться, как отправить сообщение.

На главной странице сайта, в правом верхнем углу есть кнопка «Сообщить о проблеме по обращению с ТКО». Нажав на неё, вы окажетесь на новой странице, практически неотличимой от главной, но с надписью: «Сообщите о проблеме по обращению с ТКО, и мы её решим». Что делать далее, станет понятно, только если прокрутить страницу вниз колёсиком мышки.

Ниже нам предлагается алгоритм: сфотографируйте и опишите проблему, заполните форму и отправьте обращение, проблему устранят в течение 30 дней. И снова крутим барабан! То есть колёсико мыши, конечно. Перед нами подсказка: на что можно жаловаться. Это может быть стихийная свалка, сброс опасных отходов или что-то другое. И вот тут кроется хитрость. Понять это практически невозможно, но перечисленные пункты - не просто подсказка. Один из них надо выбрать щелчком мыши, перед тем как начать заполнять форму жалобы. Её мы увидим ниже, если прокрутим страничку ещё.

Тут, к счастью, всё просто. В специально отведённые поля вписываем текст жалобы, адрес своей электронной почты и загружаем фотографии. Жмём кнопку «Сообщить о нарушении». Дело сделано.

Однако ещё ниже, оказывается, тоже имеется информация - раздел «Частые вопросы». Существует он, правда, пока лишь номинально. Ибо из пяти перечисленных вопросов ответ даётся лишь на один: как оставить обращение. Вот тут-то внимательный пользователь и узнает, что перед отправкой жалобы надо было выбрать пункт: на что мы жалуемся.

Но и это не всё! Если прокрутить страничку ещё ниже, мы обнаружим набранный огромным кеглем номер горячей линии компании: 8 800 000 00 00. Подозрительно много нулей, подумаете вы и окажетесь правы. Номер, конечно, не работает, он указан неверно. Правильный номер горячей линии компании есть в шапке сайта, то есть наверху: 8 (800) 250-99-48. Именно сюда следует звонить, если у вас есть оперативные вопросы.

В общем, возможность подать жалобу, пользуясь сайтом Тверьспецавтохозяйства, оставила нас в некотором недоумении. В самой же компании «КП»-Тверь» успокоили: неудобства временные.

- Сейчас у нас идёт работа над новым сайтом. Возможность пожаловаться на нарушения на старом сайте мы запустили, чтобы уже начать получать жалобы таким образом. Но когда откроется новый сайт, всё станет удобнее и понятнее. Это случится, скорее всего, где-то через месяц, - рассказали нам в компании ТСАХ.

Пока мусорный оператор продолжает собирать жалобы из всех источников. Сообщения о нарушениях, направленные в региональное министерство экологии и другие ведомства, обязательно отправляются в ТСАХ, у компании также есть свои странички в соцсетях, куда можно пожаловаться. В Тверьспецавтохозяйстве редакцию заверили, что стараются отслеживать и жалобы, появляющиеся на страницах других городских или областных интернет-сообществ.

Так что жалуйтесь любым удобным способом. И постарайтесь не запутаться. А когда у регионального мусорного оператора обновится сайт, мы его обязательно протестируем и о результатах сообщим вам!