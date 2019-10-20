Весёлое граффити украсило стену роддома №5 Твери

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-20T14:33:46+03:00

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На стене тверского роддома №5, который находится в Заволжье на Петербургском шоссе, появилось граффити. Рисунок нарисовал известный в Твери уличный художник Виктор Лебедев.

- Наш родильный дом окончательно погрузился в рабочее состояние после ремонта. Но мы продолжаем создавать позитивное настроение у наших дорогих мамочек и у самих себя. Вчера известный художник Виктор Лебедев украсил наши стены, - сообщает группа роддома №5 на своей страничке в соцсети.

Сообщение о рисунке собрало много восторженных комментариев от женщин. Одна из них предложила добавить к рисунку аиста с младенцем и получила ответ, что администрация подумает над этим, ведь места на стенах ещё много.

Напомним, недавно Виктор Лебедев украсил рисунком ещё одно здание - дом №17 на улице Трёхсвятский.

Яркий рисунок украсил стену роддома №5. Фото: vk.com/roddom5tver

ИСТОЧНИК KP.RU