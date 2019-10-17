Улица на улице: На Трёхе в Твери нарисовали Трёху

У Твери обновка. Новое граффити появилось на стене дома № 17 по улице Трёхсвятской. На рисунке изображён участок самой Трёхи: есть и уличные часы, установленные на пересечении Трёхсвятской с бульваром Радищева, и привычные взгляду здания, и магазины с кафешками.

Искусство - это, конечно, хорошо. И рисунок вышел нейтральный, без претензий на вычурность и понятный любому. Но, памятуя историю со скандалом вокруг портрета Солженицына, нарисованного на стене дома № 32 по Смоленскому переулку без согласования с жителями, «КП»-Тверь» решила выяснить, чьей была идея разрисовать небольшой домик с мансардой на Трёхсвятской. Тем более что дом этот исторический, его постройка датируется 1917 годом.

Оказалось, идея нарисовать на стене здания граффити принадлежит его владельцу, Максиму Соколову.

- Захотелось как-то украсить здание, вот и пришла такая мысль. Реализовал её художник Виктор Лебедев. Мне всё нравится, - сообщил «КП»-Тверь» Максим Соколов.

На рисунке - уличные часы, знакомые кафешки, магазины.Фото: Виктория ТУШКОВА

Виктор Лебедев, или, как знают его многие, Виктор Джокер - тот самый тверской уличный художник, чьей кисти (точнее, баллончику) принадлежат многие известные граффити: например, трамваи на Коминтерна или портрет рэпера Дэцла близ здания Заксобрания. Ещё Виктор рисовал для города несколько граффити на тему Великой Отечественной войны. Большинство этих рисунков легальны - согласованы с городской властью. За исключением разве что того самого скандального и не дорисованного по сей день портрета Солженицына.

Новая работа Виктора Лебедева споров не вызывает. В тверских интернет-сообществах работу преимущественно хвалят, да и заказчик доволен.

Эта обновка, кстати, на Трёхсвятской не единственная. Недавно на другом конце улицы, на доме № 28, в котором располагается городское управление образования, появился небольшой портрет поэта Осипа Мандельштама. Кто автор этого рисунка, пока не известно, как и то, легален ли он. Одно не вызывает вопросов: портрет хороший и уместный.