2019-10-20T14:50:33+03:00
Происшествия

Ребёнок, погибший в ДТП под Тверью, ехал в машине без детского удерживающего устройства

В Госавтоинспекции сообщили подробности аварии
Виктория ТУШКОВА
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Машина влетела в дорожное ограждение. Фото: УГИБДД по Тверской области.Машина влетела в дорожное ограждение. Фото: УГИБДД по Тверской области.
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Сегодня, 20 октября, около 06:33 на 196 км трассы М-10 в Калининском районе "Лада Калина" под управлением 39-летнего мужчины, врезалась в дорожное ограждение.

По предварительной причине водитель уснул за рулём, отчего потерял управление автомобилем. В аварии погиб ребёнок - десятилетний сын водителя.

Управление ГИБДД по Тверской области сообщает, что мальчика везли в машине без детского удерживающего устройства, он был просто пристёгнут ремнём безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозить в машине детей до семи лет можно только в автокресле, соответствующем возрасту и весу ребёнка. Детей от 7 до 11 лет включительно сзади можно перевозить в авоткресле, "бустере" или пристёгнутыми ремнями безопасности, а на переднем сидении - только в детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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