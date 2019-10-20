В ДТП под Тверью погиб десятилетний мальчик
Ребёнок ехал из Лихославля в Тверь со своим отцом
По предварительной информации водитель уснул за рулём.Фото: Ольга Крыльцова
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Сегодня, 20 октября, утром, в Калининском районе на 196 километре трассы М-10 "Лада Калина" врезалась в дорожное ограждение. В машине находились водитель, 39-летний мужчина, и его десятилетний сын. Мальчик сидел на переднем сидении авто.
В ДТП мужчина получил травмы, а ребёнок погиб.
По информации пресс-службы Управления ГИБДД МВД России по Тверской области водитель направлялся из Лихославля в Тверь, он ехал на работу. Примерно через 20 минут пути мужчина заснул за рулём и потерял управление автомобилем.
ИСТОЧНИК KP.RU