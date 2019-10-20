В Твери догхантеры отравили домашнюю овчарку

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-20T11:44:48+03:00

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Одна из тверских ветеринарных клиник на своей страничке в соцсети вчера опубликовала обращение к владельцем собак. Работники клиники рассказали, что не смогли спасти немецкую овчарку, поступившую к ветврачам в тяжёлом состоянии. Несмотря на экстренные реанимационные процедуры, пёс погиб. Ветеринарные врачи говорят, что собака умерла от отравления ядом.

- Собака умерла от отравления, сейчас везде орудуют догхантеры, это страшные люди, они не жалеют ни бездомных, ни домашних питомцев, - говорится в эмоциональном обращении к владельцам собак.

Ветврачи советуют беречь своих четвероногих друзей от подобных случаев, так как спасти собаку, съевшую ядовитую приманку, удаётся далеко не всегда: яд действует молниеносно.

За собакой на прогулке нужно очень внимательно следить, советуют специалисты, а лучше - выгуливать в наморднике, который не даст схватить отраву. При любом подозрении - немедленно ехать в ближайшую клинику. Не лишним будет и позаниматься со своим четвероногим другом, чтобы научить его ничего не подбирать на улице с земли.

ИСТОЧНИК KP.RU