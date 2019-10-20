2019-10-20T11:44:48+03:00
Общество

В Твери догхантеры отравили домашнюю овчарку

Так считают в клинике, куда привезли собаку
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Берегите своих питомцев!Берегите своих питомцев!Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Одна из тверских ветеринарных клиник на своей страничке в соцсети вчера опубликовала обращение к владельцем собак. Работники клиники рассказали, что не смогли спасти немецкую овчарку, поступившую к ветврачам в тяжёлом состоянии. Несмотря на экстренные реанимационные процедуры, пёс погиб. Ветеринарные врачи говорят, что собака умерла от отравления ядом.

- Собака умерла от отравления, сейчас везде орудуют догхантеры, это страшные люди, они не жалеют ни бездомных, ни домашних питомцев, - говорится в эмоциональном обращении к владельцам собак.

Ветврачи советуют беречь своих четвероногих друзей от подобных случаев, так как спасти собаку, съевшую ядовитую приманку, удаётся далеко не всегда: яд действует молниеносно.

За собакой на прогулке нужно очень внимательно следить, советуют специалисты, а лучше - выгуливать в наморднике, который не даст схватить отраву. При любом подозрении - немедленно ехать в ближайшую клинику. Не лишним будет и позаниматься со своим четвероногим другом, чтобы научить его ничего не подбирать на улице с земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Весёлое граффити украсило стену роддома №5 Твери
Ребёнок, погибший в ДТП под Тверью, ехал в машине без детского удерживающего устройства
В Твери детям расскажут о скрипке и сравнят её с человеческим организмом
В ДТП под Тверью погиб десятилетний мальчик
На открытии 34-го сезона лингвострановедческого клуба "АНЕФРА" выступят актёры тверских театров
Житель Твери Ринат Альбиков стал участником шоу "Голос"
Бедрос Киркоров и Никас Сафронов много потеряли, не сумев приехать на Tver Fashion Week
Африканцы исполнили танец у обелиска Победы в Твери, чтобы рассказать о России, но разозлили публику
Из-за огромной глубокой лужи не могут выйти из дома жители микрорайона "Южный" Твери
ПАЗ с пассажирами опрокинулся в кювет в Тверской области, водитель умер за рулём от сердечного приступа
В Твери собирают подписи под петицией с требованием отремонтировать сходы с Нового моста
В Твери арестован мужчина, истязавший 12-летнего сына своей сожительницы
На трассе в Тверской области во время движения загорелся автомобиль
В Твери вслух прочтут космо-приключенческие новеллы Алексея Бессонова
Четырёхлетний ребёнок пострадал в ДТП в Твери: мальчика везли без автокресла
Игорь Руденя рассказал, останется ли он на второй срок губернаторства в Тверской области
Работа Театральной площадки на Тверском переплете началась с оперы «Стукачи»
Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Годеново к Животворящему Кресту Господню
Ирландский Новый год Самайн отметят в Твери джигами и вальсом
Приём граждан проведёт общественный совет при Минздраве Тверской области
В Тверской области сигаретами торгуют около школ
В Твери 83-летний дедушка попал под автобус
В Тверской области обсудили, как будут праздновать 75-ю годовщину Победы