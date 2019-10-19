2019-10-19T18:37:37+03:00
Звезды

Бедрос Киркоров и Никас Сафронов много потеряли, не сумев приехать на Tver Fashion Week

В Твери проходит главное событие модной жизни Верхневолжья
Ирина ТАРАСОВАВиктория ТУШКОВА
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Тверская неделя моды даёт возможность дизайнерам и магазинам продемонстрировать новые коллекции.Тверская неделя моды даёт возможность дизайнерам и магазинам продемонстрировать новые коллекции.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня, 19 октября, в Твери проходит Tver Fashion Week (Тверская неделя моды) осень-зима 2019-2020. Это важное событие тверской фэшн-жизни традиционно организует модельное агентство «New Fashion look».

Ежегодно Тверская неделя моды даёт возможность дизайнерам и магазинам продемонстрировать новые коллекции. Ну а тверские модницы и медийные персоны приходят на показ, чтобы познакомиться с последними фэшн-тенденциями и, воодушевившись увиденным, обновить гардероб.

Планировалось, что на Tver Fashion Week 2019-2020 приедут известные гости - Бедрос Киркоров и Никас Сафронов. Но из-за неудачного стечения обстоятельств, важные медиа-персоны не смогли посетить Тверь. О чём, наверняка, здорово пожалеют.

- Тут сегодня действительно жарко! - сообщила с места событий спецкор "КП"-Тверь" Ирина Тарасова. - И это я не о температуре воздуха, а о том, какие красавицы представляют сегодня модные новинки.

Кстати, несмотря на то, что показ проходит в холодный сезон, на подиуме были представлены и довольно откровенные, соблазнительные вечерние наряды. В этом году Tver Fashion Week постаралась уместить всю эту красоту в один день, мероприятия должны продлиться до 22:00.

Tver Fashion Week 2019-2020. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Tver Fashion Week 2019-2020.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Tver Fashion Week 2019-2020. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Tver Fashion Week 2019-2020.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Tver Fashion Week 2019-2020. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Tver Fashion Week 2019-2020.Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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