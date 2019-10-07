2019-10-07T17:56:32+03:00
Звезды

Специальными гостями Недели моды в Твери станут Бедрос Киркоров и Никас Сафронов

Все показы пройдут за один день
Ирина ТАРАСОВА
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Начнется праздник с Детских показовНачнется праздник с Детских показовФото: Ирина ТАРАСОВА
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19 октября в ТЦ "Этажи" Твери пройдет Tver Fashion Week (Тверская неделя моды) осень-зима 2019-2020. Важно, что на этот раз мероприятие состоится в рамках одного дня и на новой площадке.

Не обойдется и без специальных гостей. В этом году модное мероприятие посетят: певица Наталья Плинская (Санкт-Петербург), врач и писатель Марият Мухина, болгарский певец Бедрос Киркоров (отец Филиппа Киркорова), художник Никас Сафронов.

Tver Fashion Week — важное событие в тверской индустрии моды, которое проводится модельным агентством «New Fashion look» для того, чтобы модные магазины и дизайнеры могли продемонстрировать свои коллекции и дать тверичанам возможность оценить тенденции в мире моды.

Tver Fashion Week - это не просто показы модной одежды, меховых изделий, коллекций белья и аксессуаров, ювелирных украшений и бижутерии. Это ещё и выступления популярных артистов, розыгрыши призов и подарков, приятное общение с интересными людьми, новые деловые знакомства и возможность показать себя.

Все вопросы по тел.: 75-19-19.

Мероприятие пройдет 19 октября

Мероприятие пройдет 19 октября

ИСТОЧНИК KP.RU

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