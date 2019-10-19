В Твери собирают подписи под петицией с требованием отремонтировать сходы с Нового моста
Горожане требуют починить лестничные сходы Нового моста. Соответствующая петиция размещена на портале "Местная петиция".
- На всех четырёх лестницах Нового моста можно запросто подвернуть ногу или поскользнуться и скатиться вниз в дождь или снег, - пишут авторы. - Просим заняться ступенями нового моста, т.к. до их обрушения осталось совсем недолго.
О том, что Новый волжский мост начал разрушаться, стало известно в начале сентября: рухнула большая гранитная плита, венчавшая левую часть лестничного схода, выходящего на набережную Афанасия Никитина со стороны фонтана. В целом лестничные сходы моста уже давно находятся не в лучшем состоянии: ступени лестниц "плывут", каменные элементы конструкции отходят друг от друга
На момент написания этой новости под петицией было собрано 319 подписей.
Лестницы в плохом состоянии.Фото: Виктория ТУШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU