В Твери собирают подписи под петицией с требованием отремонтировать сходы с Нового моста

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-19T13:48:27+03:00

Недавно от одной из лестниц отвалилась большая гранитная плита

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Горожане требуют починить лестничные сходы Нового моста. Соответствующая петиция размещена на портале "Местная петиция".

- На всех четырёх лестницах Нового моста можно запросто подвернуть ногу или поскользнуться и скатиться вниз в дождь или снег, - пишут авторы. - Просим заняться ступенями нового моста, т.к. до их обрушения осталось совсем недолго.

О том, что Новый волжский мост начал разрушаться, стало известно в начале сентября: рухнула большая гранитная плита, венчавшая левую часть лестничного схода, выходящего на набережную Афанасия Никитина со стороны фонтана. В целом лестничные сходы моста уже давно находятся не в лучшем состоянии: ступени лестниц "плывут", каменные элементы конструкции отходят друг от друга

На момент написания этой новости под петицией было собрано 319 подписей.

Лестницы в плохом состоянии.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU