Новый волжский мост в Твери начал разрушаться

«Ничто не вечно под луной». Слова Вильяма нашего Шекспира в последнее время особенно гулко отдаются в душе любого неравнодушного тверичанина. Городская красота постепенно сходит на нет: разрушается скульптурное убранство прекрасных сталинских зданий в центре, ломаются городские арт-объекты, превратилось в прах здание Речного вокзала, того и гляди его судьбу повторит дом «ворошиловских стрелков» - перечислять можно долго.

А теперь начал разрушаться красивейший Новый волжский мост: рухнула большая гранитная плита, венчавшая левую часть лестничного схода, выходящего на набережную Афанасия Никитина со стороны фонтана.

Отвалившуюся глыбу уже увезли.Фото: Виктория ТУШКОВА

Конечно, можно предположить, что тяжёлая каменюка пала жертвой рук вандалов. Но, если присмотреться, напрашиваются другие выводы. Мостовые сходы очень неухоженны. Повсюду щели. Где-то сквозь них уже пробивается жизнь: показываются ростки. Видно, что многие камни пытались скрепить между собой цементным раствором, но этот непрезентабельный ремонт не справляется: тяжёлые гранитные элементы всё больше отдаляются друг от друга, образуя внушительные зазоры.

Стянуть камни цементным раствором не удалось, они продолжают расходиться, а в образовавшиеся щели кое-кто кидает мусор.Фото: Виктория ТУШКОВА

Не лучше обстоят дела и с лестницами. Камни ступеней «плывут», расходятся, и кое-где модница на шпильках сильно рискует оставить свою туфлю, застрявшую каблуком в коварной щели.

К моменту, когда «КП»-Тверь» добралась на место, чтобы запечатлеть разрушения, отвалившуюся глыбу уже успели забрать. К мосту выезжали представители администрации Твери, чтобы оценить масштаб этой трагедии и решить, что делать дальше. Немногим позже городские чиновники огласили свои планы.

– В результате износа конструкций произошло частичное обрушение элементов лестничных сходов Нового моста, - объяснили в департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери. - В ближайшее время повреждённые элементы будут демонтированы и вывезены. Прорабатывается вопрос ремонта лестничных сходов. По результатам обследования элементов лестничного сооружения будут определены объёмы и сроки производства работ.

А вот так дела обстоят со ступенями моста.Фото: Виктория ТУШКОВА

Новый мост, принесший в Тверь частичку холодной петербургской красоты, был смонтирован из старых чугунных пролётов от Благовещенского (Николаевского) моста, созданного в середине XIX века и соединяющего берега Невы в северной столице. Кстати, именно от него стреляла Аврора, дав старт вооружённому восстанию в Петрограде в 1917 году.

Ну а Новый волжский мост был сдан в эксплуатацию осенью 1956 года и с тех пор никогда серьёзно не ремонтировался.