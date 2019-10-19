2019-10-19T11:33:23+03:00
Происшествия

На трассе в Тверской области во время движения загорелся автомобиль

Обошлось без пострадавших
Виктория ТУШКОВА
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На трассе М-11 загорелся автомобиль. Фото: #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК, vk.com/v.volochekНа трассе М-11 загорелся автомобиль. Фото: #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК, vk.com/v.volochek
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О произошедшем сообщает паблик #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК. На трассе М-10 "Россия" в районе посёлка городского типа "Красномайский", это как раз под Вышним Волочком, вчера загорелся легковой автомобиль.

Как сообщают очевидцы, машина вспыхнула на ходу. В автомобиле ехала семья - взрослые и ребёнок. Обошлось без жертв.

Напомним, недавно похожее ЧП произошло в Твери. На ходу загорелся автомобиль, перевозивший лаваши. Тогда водитель, постаравшийся открыть капот авто, серьёзно обжёг руку.

В случае подобного ЧП следует немедленно покинуть салон автомобиля и вызвать спасателей по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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