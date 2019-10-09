В Твери на улице Благоева загорелась иномарка, пострадал водитель
Автомобиль "Рено Кенго" загорелся на проезжей части днем, 9 октября, на улице Благоева, напротив дома 61/17 в Заволжском районе Твери.
- Машина загорелась во время движения, - рассказал водитель Усман.
Мужчина перевозил лаваши и смог спасти часть товара, но обжег руку. Ему оказали медицинскую помощь.
На место ДТП были вызваны спасатели МЧС. С помощью пожарных пламя удалось быстро потушить. Во время тушения был слышен сильный хлопок, во всей видимости, у автомобиля взорвалось колесо.
Подробности происшествия уточняются.
На улице Благоева в Твери загорелась иномаркаФото: Виктория ТУШКОВА
На улице Благоева в Твери загорелась иномаркаФото: Виктория ТУШКОВА
Водитель перевозил лаваши и смог спасти часть товараФото: Виктория ТУШКОВА
В Твери загорелся автомобиль.Виктория ТУШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU