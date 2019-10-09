В Твери на улице Благоева загорелась иномарка, пострадал водитель

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-09T13:30:26+03:00

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Автомобиль "Рено Кенго" загорелся на проезжей части днем, 9 октября, на улице Благоева, напротив дома 61/17 в Заволжском районе Твери.

- Машина загорелась во время движения, - рассказал водитель Усман.

Мужчина перевозил лаваши и смог спасти часть товара, но обжег руку. Ему оказали медицинскую помощь.

На место ДТП были вызваны спасатели МЧС. С помощью пожарных пламя удалось быстро потушить. Во время тушения был слышен сильный хлопок, во всей видимости, у автомобиля взорвалось колесо.

Подробности происшествия уточняются.

На улице Благоева в Твери загорелась иномаркаФото: Виктория ТУШКОВА

На улице Благоева в Твери загорелась иномаркаФото: Виктория ТУШКОВА

Водитель перевозил лаваши и смог спасти часть товараФото: Виктория ТУШКОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/736781" frameborder="0"></iframe> В Твери загорелся автомобиль.Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU