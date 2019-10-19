2019-10-19T08:31:21+03:00
Политика

Игорь Руденя рассказал, останется ли он на второй срок губернаторства в Тверской области

Решение будет принимать Президент РФ
Виктория ТУШКОВА
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Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире. Фото: ПТО.Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире. Фото: ПТО.
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В пятницу, 18 октября, на в прямом эфире телеканала «Россия 24 Тверь» состоялась программа «Разговор с Губернатором».

Среди прочего глава Тверского региона Игорь Руденя ответил на вопрос, собирается ли он пойти на второй срок губернаторства.

- Думаю, с этим определится президент, - сказал Игорь Руденя. - А мы готовы выполнить любые поручения и решения нашего президента, потому что все прекрасно понимают, что надо завершать начатые проекты.

Глава региона также добавил, что оценкой работы управленца любого уровня должны быть успешно реализованные проекты, а не «понадкусывать всё и оставить».

Напомним, 23 сентября 2019 года исполнилось три года, как Игорь Руденя работает губернатором Тверской области, его инаугурация состоялась в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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