Три года губернаторства Игоря Рудени

Сегодня исполнилось три года, как Игорь Руденя работает губернатором Тверской области. По этому поводу мы решили не писать "много букв" - все шаги, решения, намерения главы региона ежедневно широко освещаются в СМИ. Мы публикуем серию малоизвестных фотографий губернатора - есть здесь фото с официальных мероприятий, так и неформальные.

На форуме «Верхневолжье» в августе текущего года. Селфи с участниками форума.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Игорь Руденя и маленькая рыбка. Губернатор принимает участие в зарыблении водоема региона молодью стерляди. Фото: пресс-служба ПТО

Самое ми-ми-мишное фото губернатора. Игорь Руденя погладил котика в ожидании начала официальной церемонии в монастыре Торжка во время визита Патриарха. Фото, сделанное журналистом «КП»-Тверь», мгновенно стало популярным в соцсетях.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Отношения губернатора и хоккея сначала были непростыми. Он был против финансирования профспорта из бюджета региона. Поэтому ТХК больше нет в высшей лиге. Потом отношения потеплели - фарм-клуб «Динамо» теперь базируется в Твери. Фото: пресс-служба ПТО

Губернатор и коллектив вокального ансамбля ветеранов труда «Метелица». Фото было популярно у пользователей пабликов и соцсетей. Фото: пресс-служба ПТО

Игорь Руденя бросает мяч в баскетбольную корзину во время посещения одной из школ.Фото: пресс-служба ПТО

После специального предпоказа фильма «Прощаться не будем», приуроченного ко Дню освобождения города, с ветераном Великой Отечественной войны Антониной Филипповной Гордеевой. Фото: пресс-служба ПТО

Игорь Руденя украшает пасхальные куличи. На одном из хлебопекарных предприятий областной столицы. Фото: пресс-служба ПТО

Старшеклассники попросили губернатора сфотографироваться с ними после линейки 1 сентября в тверской школе № 50.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Выборы президента страны 18 марта 2018 года. На избирательный участок в Твери Игорь Руденя пришел вместе с семьей и купил детям булочки в школьном буфете.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Директор картинной галереи Татьяна Куюкина проводит экскурсию для главы СовФеда Валентины Матвиенко и губернатора Игоря Рудени во время торжественного открытия Императорского путевого дворца 30 ноября 2017 года. Фото: пресс-служба ПТО

«Развития и успехов на территории России!» - такое пожелание на баннере радио «Комсомольской правды» оставил Игорь Руденя в мае 2016 года после прямого эфира.Фото: Алина САМУЙЛОВА

Перед эфиром. Разговор «без галстуков». Игорь Руденя беседует с безвременно ушедшим в этом году главой холдинга «На Озерной» Владимиром Ореховым и начальником Управления информационной политики Аппарата правительства Тверской области Юрием Исаковым.Фото: Алина САМУЙЛОВА

Одна из самых первых неформальных фото губернатора - рыбалка в выходной день. В своих ранних интервью «КП» Игорь Руденя признавался, что любит порыбачить. Фото: пресс-служба ПТО

Игорь Руденя и Владимир Путин рассматривают продукцию Дмитрогорского мясокомбината во время визита главы государства на предприятие в Конаково летом 2016 года. С президентом за три года он встречался восемь раз. Фото: пресс-служба ПТО

«Красная кнопка» цифрового ТВ. Тверская область первой в России перешла на «цифру». Церемония запуска в Твери была очень торжественной.Фото: Альберт БОЙКОВ

Игорь Руденя в кукурузном поле. В конце сентября 2017 года губернатор побывал на крупном сельхозпредприятии близ Твери, где шла заготовка кормов для животноводческого комплекса. Фото: пресс-служба ПТО

Открытие памятника поэтам-шестидесятникам у Дома поэзии в Твери в июле 2017 года. Торжество было приурочено к трехлетию Дома поэзии. Фото: пресс-служба ПТО

Еще одно ми-ми-мишное фото. Губернатор гладит теленка во время посещения крупного сельхозпредприятия близ Твери в сентябре 2017 года. Фото: пресс-служба ПТО