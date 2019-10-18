На дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителей

СЕГОДНЯ 19:09 2019-10-18T19:10:27+03:00

В Тверской области будут ловить пьяных водителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В период с 18 по 20 октября Госавтоинспекция Тверской области проведет мероприятие "Контроль трезвости".

Нетрезвых водителей на дорогах Верхневолжья будут ловить в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU