2019-10-18T12:59:36+03:00
Общество

Продавцы арбузов и картофеля в Твери нарушили законодательство

Они не уведомили Россельхознадзор о доставке подкарантинной продукции в регион
Ольга ТРОФИМОВА
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Продавцы на рынке в Твери работали с нарушениямиПродавцы на рынке в Твери работали с нарушениямиФото: Юлия Лоза
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Проверку соблюдения законодательства в области карантина растений сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели на рынке в Пролетарском районе 18 октября.

В ходе рейда были выявлены три факта нарушений. В частности, граждане торговали арбузами и картофелем, поступившими из Астраханской и Брянской областей, не уведомив о доставке подкарантинной продукции Управление Россельхознадзора.

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела. Нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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