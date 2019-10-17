2019-10-17T21:32:24+03:00
Общество

Администрация Твери рассказала, как идут работы над новым сквером в Южном

Сквер должен появиться на месте пустыря около роддома
Виктория ТУШКОВА
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Будущий сквер. Фото: администрация Твери.Будущий сквер. Фото: администрация Твери.
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Выполнено около 80% работ по благоустройству сквера на улице Можайского, что напротив областного роддома. Об этом сообщила администрация Твери. Согласно опубликованной информации, в будущем сквере почти завершён монтаж тротуаров и бордюрного камня, завершается укладка плит из белого камня.

Напомним, строительство сквера на месте пустыря ведётся в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы. В документации, опубликованной минувшим летом на сайте госзакупок, максимальный бюджет благоустройства был ограничен суммой 18 млн 749 тыс. 750 руб. В сквере планировалось разместить несколько разных зон: для активного и тихого отдыха, спорта, а также площадку с фонтаном.

Также сообщалось, что сквер расположится по обе стороны улицы Можайского: под окнами роддома и через дорогу. Но, как видно на фотографии, опубликованной городской администрацией, сейчас работы ведутся только на одной части территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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