Сквер с фонтаном и элитным газоном появится на пустыре у областного роддома в Твери

Пустырь, долгие годы зиявший огромной неблагоустроенной дырой в микрорайоне «Южный», на улице Можайского, под окнами новостроек и роддома №1, скоро превратится в благоустроенный сквер с фонтаном, теннисным кортом, соснами и елями.

За годы своего существования ставший достопримечательностью микрорайона пустырь оказался в числе победителей народного голосования за объекты благоустройства, которое проводила администрация Твери. Изначально работу над его преображением планировалось начать в 2020 году, однако планы строительства успели согласовать раньше, и 13 июня 2019 года на сайте госзакупок появилась информация об электронном аукционе на реализацию проекта. Аукцион состоится 5 июля, работы начнут уже в этом году, основной график планируется выполнить к декабрю.

Строительство будет вестись в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы. Финансирование поступит из средств городского бюджета, а также за счёт федеральных и областных субсидий. Максимальный бюджет благоустройства - 18 млн 749 тыс. 750 руб.

Новый сквер расположится по обе стороны улицы Можайского: под окнами роддома и через дорогу. Первый участок займёт 7139 кв. м, второй будет гораздо больше - 33 143 кв. м.

Согласно техническому заданию, в сквере должны появиться несколько разных зон: зона для тихого отдыха, зона для активного детского отдыха, спортивная площадка и рекреационная зона с фонтаном.

Таким пустырь существует долгие годы, но в ближайшее время на этом месте высадят благородные деревья, положат газоны и даже возведут фонтан. Фото: Google Maps.

На детской площадке разместится игровой городок, в зоне тихого отдыха установят скамейки и урны, в спортивной зоне, предположительно, появится теннисный корт и площадка для физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Все зоны будут разделены системой газонов, дорожек и тропинок. Дорожки спланируют так, чтобы по ним из сквера можно было пройти к жилым домам и роддому. Основные тротуары вымостят плиткой. По техзаданию, это белая плитка «Готика» размером 800х400х80 мм.

По всему скверу высадят 61 дерево: каштаны, дубы, клёны, липы, берёзы, ясени, вязы, сосны и сербские ели. Под их тенью раскинутся газоны, которые планируют сделать двух видов - обыкновенные и так называемые партерные. Последние представляют собой самый престижный вид газона. Такое покрытие не предназначено для того, чтобы по нему ходили или устраивали пикники. Это газон-украшение, он представляет собой густое и плотное полотно яркой травы высотой не более 3-4 см. Если партерный газон заложен качественно, с соблюдением всех подготовительных работ, он должен служить минимум 10 лет. Но его трава нуждается в регулярном поливе и подкормке. Обычный газон менее красив, но бюджетен и не так прихотлив.

Сквер разместится по обеим сторонам улицы Можайского, в обозначенной светлым зоне. Фото: Яндекс.Карты.

Освещение в новом сквере будет двухуровневое: парковое в центральной алее и пообъектное на площадках. Планируется установить 35 фонарей, работающих на лампах накаливания. На второстепенных пешеходных дорожках установят светильники, показывающие направление движения.

Подсветкой оборудуют и фонтан, который появится в одной из зон. Его подключат к действующему водопроводу диаметром 200 мм. Потреблять фонтан будет 2 кубометра воды в сутки.

Из позитивных моментов стоит отметить, что техническое задание по обустройству сквера обязывает учесть потребности инвалидов и других маломобильных групп населения: предусмотреть подходящую им конструкцию пешеходных дорожек и систему пандусов.

Но, как и всегда, не обошлось без ложки дёгтя. Новый сквер, как и многие другие парковые зоны нашего города, скуёт металлическая ограда, или, как обозначена она в документации, «декоративный забор». Попасть в сквер можно будет через входные группы, одна из которых определена «знаковой», то есть парадной, главной. Конечно, в документах не сказано, будут ли запираться вечером ворота, но, как показывает практика, этого стоит ожидать.