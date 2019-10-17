В Андреапольском районе Тверской области назначен новый прокурор
Приказ о назначении младшего советника юстиции Романа Терехова на должность прокурора Андреапольского района Тверской области был подписан Генеральным прокурором Российской Федерации 15 октября.
Ранее Роман Александрович занимал должность заместителя прокурора Оленинского района Тверской области.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Роман Терехов окончил Тверской государственный университет. В прокуратуре Тверской области проходит службу с 2011 года. Работал помощником Ржевского межрайонного прокурора¸ помощником прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан, заместителем прокурора Оленинского района.
Новым прокурором Андреапольского района стал младший советник юстиции Роман Терехов Фото: пресс-служба прокуратуры Тверской области
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