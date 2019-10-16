Сон водителя за рулем стал причиной страшного ДТП в Тверской области
ДТП случилось около 17:45 вечера, 16 октября, на 230-м км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "ВАЗ 2109" выехал на встречную полосу под грузовой "Мерседес".
В результате столкновения водитель легковушки погиб. Предположительно, мужчина уснул за рулем.
На месте ДТП проводились аварийно-спасательные работы. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 18 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 9 человек, 3 единицы техники.
ДТП на трассе М-9 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области
ДТП на трассе М-9 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU