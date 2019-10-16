Сон водителя за рулем стал причиной страшного ДТП в Тверской области

16 Окт. 20:45 2019-10-16T20:45:41+03:00

Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой

Изменить размер текста: A A

ДТП случилось около 17:45 вечера, 16 октября, на 230-м км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "ВАЗ 2109" выехал на встречную полосу под грузовой "Мерседес".

В результате столкновения водитель легковушки погиб. Предположительно, мужчина уснул за рулем.

На месте ДТП проводились аварийно-спасательные работы. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 18 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 9 человек, 3 единицы техники.

ДТП на трассе М-9 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП на трассе М-9 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU