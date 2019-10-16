2019-10-16T20:45:41+03:00
Происшествия

Сон водителя за рулем стал причиной страшного ДТП в Тверской области

Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель легковушки погиб после столкновения с фурой Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

ДТП случилось около 17:45 вечера, 16 октября, на 230-м км трассы М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "ВАЗ 2109" выехал на встречную полосу под грузовой "Мерседес".

В результате столкновения водитель легковушки погиб. Предположительно, мужчина уснул за рулем.

На месте ДТП проводились аварийно-спасательные работы. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 18 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 9 человек, 3 единицы техники.

ДТП на трассе М-9 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП на трассе М-9 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП на трассе М-9 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП на трассе М-9 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверская академическая филармония приглашает оценить обаяние Максима Сальникова
Госавтоинспекция Тверской области продолжает проверку автобусов
В Тверской области женщина с садовой тачкой уколола вилами ребенка
Жителя Тверской области обвиняют в убийстве собутыльника
На лечение в Тверь доставили пациентов из Осташкова и Бежецка
В Тверской области мужчина поссорился со своим знакомым и сжег его машину
На вооружение в Тверскую область поступили три истребителя Су-35
Жители Тверской области могут стать членами общественного совета при региональном минздраве
Почти 90% федеральных льготников в Тверской области вместо натуральных льгот выбрали деньги
Тверь вновь присоединится к акции "Молитва памяти"
Минувшей ночью в Тверской области сгорели три иномарки
По факту выселения на улицу 77 семей из общежития в Тверской области началась доследственная проверка
В больницах Тверской области пациентов кормили некачественной молочкой
В Тверской области мать двоих детей ограничили в правах