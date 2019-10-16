2019-10-16T18:40:38+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина поссорился со своим знакомым и сжег его машину

Инцидент произошел в Бежецком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержали поджигателя автоВ Тверской области задержали поджигателя автоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сообщение о возгорании автомобиля поступило в дежурную часть Максатихинского отдела полиции МО МВД России "Бежецкий".

Полицейские прибыли на место происшествия, опросили владельца машины и возможных свидетелей. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Им оказался неработающий 24-летний ранее судимый житель Максатихи.

Мужчина пояснил, что мотивом преступления послужил конфликт между ним и владельцем машины. Ночью подозреваемый облил автомобиль бензином и поджег.

За умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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