В Тверской области мужчина поссорился со своим знакомым и сжег его машину
Сообщение о возгорании автомобиля поступило в дежурную часть Максатихинского отдела полиции МО МВД России "Бежецкий".
Полицейские прибыли на место происшествия, опросили владельца машины и возможных свидетелей. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Им оказался неработающий 24-летний ранее судимый житель Максатихи.
Мужчина пояснил, что мотивом преступления послужил конфликт между ним и владельцем машины. Ночью подозреваемый облил автомобиль бензином и поджег.
За умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU