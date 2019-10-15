С банковской карты жителя Тверской области случайный знакомый похитил крупную сумму денег
С заявлением о краже в полицию обратился 39-летний житель города Конаково. Мужчина сообщил, что с его банковской карты несанкционированно списали 120 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что в день происшествия потерпевший выпивал у себя дома с малознакомым мужчиной. После ухода гостя хозяин квартиры обнаружил пропажу банковской карты. Подозреваемый снял наличные в ближайшем банкомате и скрылся.
Личность подозреваемого установили. Им оказался 38-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что похищенные деньги уже успел потратить.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Мужчина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU