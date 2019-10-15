2019-10-15T16:49:43+03:00
Происшествия

С банковской карты жителя Тверской области случайный знакомый похитил крупную сумму денег

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области у мужчины украли 120 тысяч рублейВ Тверской области у мужчины украли 120 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в полицию обратился 39-летний житель города Конаково. Мужчина сообщил, что с его банковской карты несанкционированно списали 120 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что в день происшествия потерпевший выпивал у себя дома с малознакомым мужчиной. После ухода гостя хозяин квартиры обнаружил пропажу банковской карты. Подозреваемый снял наличные в ближайшем банкомате и скрылся.

Личность подозреваемого установили. Им оказался 38-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что похищенные деньги уже успел потратить.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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