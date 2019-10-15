2019-10-15T14:32:57+03:00
Происшествия

В Твери полицейские "накрыли" наркопритон

Его организовала местная жительница прямо в своей квартире
Ольга ТРОФИМОВА
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Жительница Твери попалась на организации наркопритонаЖительница Твери попалась на организации наркопритонаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Наркопритон в одной из многоэтажек на Петербургском шоссе в Твери выявили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области. Полицейские установили, что 43-летняя владелица квартиры систематически за вознаграждение предоставляла свое жилище наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ.

На момент визита оперативников хозяйка квартиры и ее гости находились в состоянии наркотического опьянения после употребления синтетических наркотиков.

Из жилого помещения правоохранители изъяли приспособления для употребления наркотиков с остатками вещества.

- На всех находившихся в квартире граждан составлены административные протоколы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 232 УК РФ. За организацию наркопритона фигурантке грозит до четырех лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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