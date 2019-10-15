2019-10-15T09:57:17+03:00
Происшествия

В Твери автоледи на "Опеле" сбила ребенка

Мальчику оказана помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери на "зебре" сбили восьмилетнего мальчика Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Твери на "зебре" сбили восьмилетнего мальчика Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 14 октября, в районе дома №5 на бульваре Ногина в Твери.

32-летняя женщина, управляя автомобилем "Опель Астра", на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступила дорогу и наехала на восьмилетнего мальчика-пешехода, который переходил дорогу по "зебре".

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что угрозы жизни ребенка нет. Родители с мальчиком самостоятельно обратились в больницу, где пострадавшему оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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