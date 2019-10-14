Самый большой в мире талисман "Ловец снов" сплели в Тверской области
Рекорды Гиннесса и России официально зафиксировали в Тверской области в минувшую субботу, 12 октября.
Известный общественный деятель и потомственная шаманка Бибигуль Мамаева сплела самый большой и самый маленький в мире талисманы "Ловец снов".
В течение шести суток на территории одной из баз отдыха на берегу Селигера потомственная шаманка плела амулеты, которые будут олицетворять символы "Единства народов мира" и "Сердце планеты".
Как пишет ТИА, самый большой "Ловец снов", высотой с пятиэтажный дом, имеет в основе металлическую конструкцию, обвязанную прутьями ольхи и березы. Его диаметр составил 12 м, а вес - 1 т 760 кг.
Миниатюрный "Ловец снов" получился диаметром всего лишь 8 мм и весом 0.01 гр. Бибигуль сплела амулет из веточек с добавлением шёлковых нитей, а в качестве украшения выбрала бусины и перья.
Оба амулета теперь будут хранится в пос. Селище Селижаровского района Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU