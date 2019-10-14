Конкурсы на определение перевозчиков в Твери начнутся в октябре

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-14T14:29:25+03:00

Автобусы в Твери будут ходить с интервалом от 2 до 4 минут Фото: пресс-служба правительства Тверской области

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14 октября в правительстве Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени состоялось совещание, на котором обсуждался процесс перехода на новую систему пассажирских перевозок.

Напомним, она должна заработать в областной столице и в Калининском районе уже в феврале 2020 года.

В октябре 2019 года будут проведены конкурсные процедуры по определению перевозчиков, в ноябре должен состояться отбор компании-оператора.

Власти региона заявили, что существующие маршруты будут сохранены, кроме того, дополнительно транспортом обеспечат шесть населенных пунктов в Калининском районе.

С внедрением новой модели автобусы смогут перевозить до 18 тысяч человек в час. Всего предусмотрена работа более 470 единиц транспорта. Все автобусы будут лицензированы и унифицированы, разработан корпоративный стандарт. Интервалы движения транспортных средств в центре города будут составлять в среднем от 2 до 4 минут, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут. За отклонение от расписания нарушителей будут штрафовать.

А в это время

Перевозчики Твери перешли в атаку на Минтранс Тверской области и начали выражать открытое недовольство попытками навести порядок в маршрутных перевозках в областной столице и регионе и даже подали заявление в Арбитражный суд.

Они просят суд рассмотреть законность введения регулируемых тарифов и жёсткого графика движения транспорта.

К слову, с 14 октября проезд в некоторых маршрутках города стал стоить 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU