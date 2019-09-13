Жители Твери хотят ездить на синих автобусах

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-13T14:30:43+03:00

Вот так будут выглядеть новые автобусы Фото: пресс-служба правительства Тверской области

В регионе выбрали цвет для общественного транспорта

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В Тверской области завершен второй этап голосования по выбору внешнего вида общественного транспорта.

Напомним, на первом этапе жителям необходимо было выбрать эмблему, которая будет изображена на новых автобусах, на втором этапе решали, каким будет цвет самого транспорта.

Автобусы предлагали сделать желтыми, синими, красными, фиолетовыми, зелеными и др. - всего было представлено 10 цветов. Большинство жителей Твери отдали свои голоса за синий цвет.

Ожидается, что новые автобусы выйдут на маршруты уже в феврале 2020 года. По мнению губернатора Игоря Рудени, внедрение новой системы пассажирских перевозок позволит навести порядок в сегменте общественного транспорта, сделать его комфортным, безопасным и удобным для населения Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU