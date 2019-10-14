2019-10-14T13:27:58+03:00
Общество

Молодые пары в Твери венчаться на Покров не спешат

Кормментируя, что это слишком серьезный шаг
Ирина ТАРАСОВА
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Венчание молодежь считает очень серьезным шагом, а потому не спешит с принятием решенияВенчание молодежь считает очень серьезным шагом, а потому не спешит с принятием решенияФото: Иван ВИСЛОВ
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14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Согласно преданию, в Х веке жители Константинополя под натиском врага укрылись в Влахернской церкви, где хранились святыни: риза Пресвятой Богородицы, головной покров и часть пояса. Во время общей молитвы святой Андрей увидел, что Божья Матерь, окруженная ангелами, сняла со своей головы покров и распростерла его над молящимися. Захватчики отступили от города.

По народной традиции праздник Покрова связывали со свадебной порой. В это время принято было венчаться. Считается, что такая семья будет крепкой и счастливой.

Однако в последние годы священники Твери признаются: молодежь венчаться не спешит. Тем более, традиционно на Покров. Аргументом служит убеждение, что это слишком серьезный шаг. Из чего следует, что к самому браку молодые пары сегодня относятся несколько иначе.

Однако в этом году традицию удалось соблюсти. Венчание в праздник состоится в Покровской церкви Твери.

Напомним, 14 октября храм отмечает двойной праздник - престольный и 245-летний юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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