Дом Пресвятой Богородицы, или Легенды, загадки и чудеса Покровской церкви Твери

Когда живешь в Твери давно, то кажется, что знаешь о городе если не всё, то очень многое. Каким же бывает удивление, когда открытия тебя ждут буквально на ровном месте.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы находится практически в самом центре Твери, в одном из самых его живописных мест, однако до сих пор в его истории очень много белых пятен, которые ждут своих исследователей. Много и чудесных историй, в которые так сразу и не верится.

14 октября у Покровской церкви - двойной праздник. Престольный и юбилей – храму исполняется 245 лет. Проводником в глубь веков и обратно становится настоятель Покровской церкви Александр Душенков.

Удивительно спокойный, с лицом доброго волшебника отец Александр словно разрушает все временные границы. Поэтому экскурсия по храму под неторопливые рассказы превращается в настоящее путешествие во времени, наполненное открытиями, загадками, удивительными историями и даже чудесами.

Богородица словно оберегает своим покровом всех входящих в храмФото: Ирина ТАРАСОВА

ОТ МИХАИЛА ТВЕРСКОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ

Согласно документам, молиться на этом месте начали еще в XIII веке, во времена Михаила Тверского. Сначала здесь располагался Афанасьевский девичий монастырь, который, как считается, основала сестра Михаила Тверского Софья, которая здесь же и приняла монашество. Согласно еще одному мнению здесь постриглась и мать Михаила Тверского, и какое-то время подвизалась сама Анна Кашинская. Однако утверждать однозначно, что так и было, трудно, ведь первые достоверные сведения об этом духовном центре Твери относятся к XVIII веку, когда Афанасьевский монастырь перевели в Христорождественский.

На тот момент он представлял собой ряд деревянных построек, в том числе деревянные храмы в честь Афанасия и Покрова Божией Матери. (Афанасия – потому, что первый тверской князь Ярослав Ярославич перед смертью принял схиму с именем Афанасия. Его очень почитали на Руси и считали покровителем тверского княжеского рода – Ред.).

Несмотря на такую богатую историю, отмечают лишь 245-летие храма. Отец Александр уточняет:

- Строительство каменной церкви Покрова Божией Матери началось в 1764 году, сразу после большого пожара, в результате которого выгорел чуть ли не весь центр Твери. Спустя 10 лет, в 1774-м, её освятили. Позже была построена и колокольня, которую снесли в конце 1930-х годов.

Настоятель Покровской церкви, протоиерей Александр ДушенковФото: Ирина ТАРАСОВА

Пожалуй, одна из самых любопытных страниц истории церкви связана с Великой Отечественной войной. В 1941 году в этом храме служил епископ Василий (Ратмиров). Его рукоположили Житомирским епископом, однако из-за начала войны до Житомира он доехать не успел. И тогда в августе его рукоположили в епископа Калининского. В город он приехал незадолго до захвата его немцами с двумя иподьяконами, как позже стало известно – советскими разведчиками, офицерами НКВД. Об этой истории подробно написано в мемуарах Павла Судоплатова, как об одной из самых удачных операций советской контрразведки в начале войны.

- Больше всего епископ Василий переживал, как эти офицеры-разведчики будут вести себя в храме, не выдадут ли себя, не осквернят ли алтарь. Поэтому он учил их, что и как надо делать, - рассказывает отец Александр. - Службы в храме продолжались до ноября, до того момента, пока он не был разрушен артиллерийским обстрелом. Немцы почему-то очень доверяли священнику и разрешили ему продолжить службу в Вознесенском соборе.

Дальнейшая история Покровской церкви не сильно отличается от истории других храмов. После войны полуразрушенное здание передали рынку под склад. Восстанавливать храм начали лишь во время перестройки, причем одним из первых в городе. Удивительно, но в субботниках участвовали даже работники райкома партии. В 1992 году храм передали церкви. С того же года настоятелем Покровской церкви стал отец Павел Сорочинский, прослуживший здесь до января этого года почти 30 лет. И только последние три месяца здесь всем руководит протоиерей Александр Душенков.

В храме много интересных икон. Одна из них - Ангела-хранителя Твери (в центре)Фото: Ирина ТАРАСОВА

Но если в те же 90-ые церковь была одной из самых популярных в городе из-за кипевшего жизнью рынка, то сегодня прихожан стало значительно меньше. И храм, находящийся по сути в центре города, стал тихим местом для тех, кто хочет помолиться Пресвятой Богородице. С этой целью по воскресеньям здесь стали служить акафист Покрову Божией Матери.

Все вернулось на круги своя. До революции особенный храм с тремя Богородицкими престолами (Покрова Божией Матери, Казанской Божией Матери и Грузинской Божией Матери) называли Домом Пресвятой Богородицы. Называют так его и сегодня.

ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ И ИКОН

В 90-е годы в Покровской церкви было полное запустение. По сути, храм был создан уже новым поколением верующих, которые пришли в церковь после многих лет безбожия. Расписывал его известный иконописец Андрей Запрудный, да так, что и сегодня настенные фрески выглядят не как современные, а как восстановленные. Интересный здесь и иконостас: вроде бы современный, но если приглядеться, то можно увидеть большое количество растительного орнамента. И это не случайно. То, что на первый взгляд кажется просто украшением, на самом деле напоминает о цветущем райском саде.

Отдельная история – иконы. На сегодня храм имеет самое большое собрание икон Божией Матери. Есть среди них и особенные. Это заметно по личным вещам, которыми люди искренне благодарят Богородицу за то или иное чудо.

Казанская икона Божией МатериФото: Ирина ТАРАСОВА

Замечаю на Казанской иконе Божией Матери (справа от входа в храм) цепочки, нательные крестики, перстни, и вдруг…большой, украшенный камнями, крест священнослужителя. Оказывается, один из батюшек очень усердно молился, чтобы у него благополучно разрешилась дочь. Когда у него появилась внучка, свой крест он принес в храм, как благодарность.

Другая икона «Всецарица» рассказывает о семье, которая была очень обеспеченной и много путешествовала. Второй брак для обоих оказался очень счастливым, однако ненадолго – у супруги обнаружили онкологию. Совместная искренняя молитва отодвинула болезнь на несколько лет, в знак благодарности они подарили храму эту икону. Уже позже, после ухода жены, мужчина продолжил помогать и церкви, и нуждающимся прихожанам храма.

- В конце 90-х годов «Всецарица» была очень известна в городе, - продолжает отец Александр. – И благополучных историй, связанных с исцелениями именно рака, эта икона помнит много. Причем каждая из них по-своему уникальна и удивительна.

Икона «Всецарица» (слева)Фото: Ирина ТАРАСОВА

ХРАНИТЕЛЬ РОЗ БОГОРОДИЦЫ

Настоятель храма уверен, что все в жизни не просто так: и искушения, и попущения, и чудеса… Об одном из них нам рассказал садовник храма Валерий Лазаревич Ионтель. Покровская церковь известна своими садами и розарием. Последние четыре года за ними ухаживает именно он. А вот то, как он попал в храм, он считает больше чем совпадением.

- Родился я недалеко от Белой Троицы, отец меня еще в детстве окрестил. Но особо верующим никогда не был. Но лет 30 назад случилось то, что меня изменило за один день. Еду я как-то в трамвае через мост, смотрю в окно – церковь в центре восстанавливают. И тут вижу, а от нее ко мне идет ...Божья Матерь. Огромная такая, ростом с церковь.. Я аж потерялся, думаю: «Что со мной? Где я нахожусь?» А она приближается и уменьшается. Поравнялась со мной и... пропала. А через несколько дней у меня дочка-школьница попала под машину. Её несколько раз под колесами протащило. Я думаю, всё, дела плохи… А хирург вышел ко мне и говорит: «Идите и молитесь Богу. Девочка у вас родилась в рубашке. Только синяки у неё». Я тогда сразу подумал, что это Божья Матерь меня предупреждала. А спустя много лет, когда я пришел в Покровскую церковь, я узнал свое видение в Казанской Божией Матери. Теперь она у меня здесь самая любимая. Как вхожу в храм, сразу здороваюсь, целую икону.

Садовник храма Валерий Лазаревич ИонтельФото: Ирина ТАРАСОВА

Кстати, и попал в Покровскую церковь Валерий Ионтель тоже не просто так. Случайно заметил, что знаменитый розарий пришел в запустение. Оказалось, что в храме не было денег оплачивать работу садовника. И тогда Валерий Лазаревич подхватил эстафету. И стал работать бесплатно. По его признанию, «Сад Пресвятой Богородицы», как он его называет, дарит ему одухотворение.

- Я как бы ухожу в другое измерение, в космос. Отключаюсь. Меня в этот момент не касается никакая суета, все болезни отступают. Люблю свои розы безмерно. Даже когда мимо иду, всегда зайду, поздороваюсь: «Ну, как вы, мои девочки?!» И они мне словно отвечают. Смотрите сами, они уже должны отцвести, а у меня всё глаз радуют.

Отец Александр слушает и кивает головой

- Таких историй, когда Господь призывает людей в храм, много. Очень часто в трудных ситуациях помогает Пресвятая Богородица, и люди приходят, чтобы поблагодарить ее в ответ. И остаются.

От всего сердцаФото: Ирина ТАРАСОВА

КСТАТИ

Сегодня полное название храмового комплекса звучит, как «Архиерейское подворье Покровская церковь города Твери».

Несколько месяцев назад одно из зданий храма (трапезная) сгорело во время пожара. Но здесь, несмотря на сильные потери, не отчаиваются. В планах восстановить пострадавшее от огня здание (крышу уже восстановили – Ред.), а затем создать в нем культурно-информационный центр, где концентрировалась бы информация для ознакомления людей с историей Тверской епархии и её сегодняшним днем.

Есть желание открыть и небольшой музей, теле- и радиостудию, конференц-зал. Дело – за увлеченными людьми и за средствами… И их пока немного.

Покровская церковь сквозь колоколаФото: Ирина ТАРАСОВА

Экскурсия по храму превратилась в настоящее путешествие во времениФото: Ирина ТАРАСОВА

Валерий Ионтель - Люблю свои розы безмерноФото: Ирина ТАРАСОВА

Сады Покровской церквиФото: Ирина ТАРАСОВА

Розы растут не только в розарииФото: Ирина ТАРАСОВА

Сады Покровской церквиФото: Ирина ТАРАСОВА

В истории храма еще много не раскрытого. Например, что здесь написано, если и знают, то немногиеФото: Ирина ТАРАСОВА

Эту надпись нам никто не смог расшифроватьФото: Ирина ТАРАСОВА

Покровская церковь Твери - здесь интересна каждая детальФото: Ирина ТАРАСОВА

Есть в храме и удивительные уголки. И здесь мало кто бываетФото: Ирина ТАРАСОВА

Прошедшие века здесь ощущаются особенно вильноФото: Ирина ТАРАСОВА

И страшно, и интересноФото: Ирина ТАРАСОВА

Розы Покровской церкви до сих пор цветутФото: Ирина ТАРАСОВА

Огонь практически уничтожил одно из зданий подворьяФото: Ирина ТАРАСОВА

Крышу в сгоревшем здании успели до зимы перекрыть. Но работ еще очень многоФото: Ирина ТАРАСОВА