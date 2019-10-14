2019-10-14T09:02:27+03:00
Спорт

В заключительном матче домашней серии тверское "Динамо" одержало победу

Команда отправляется в гостевое турне в рамках чемпионата ВХЛ
Ольга ТРОФИМОВА
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"Динамо" Тверь обыграло ташкентское "Хумо" Фото: vhl.dynamo.ru"Динамо" Тверь обыграло ташкентское "Хумо" Фото: vhl.dynamo.ru
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В заключительном поединке трехматчевой домашней серии "Динамо" принимало дебютанта ВХЛ - команду "Хумо" из Ташкента.

Напомним, заключительная игра 13 тура против воскресенского "Химика" победы динамовцам не принесла, но в этот раз удача была на их стороне.

По данным пресс-центра "Динамо" Тверь, счет открыли уже на 11-й минуте. Мощным щелчком от синей линии капитан "Динамо" Роман Кобелев отправил шайбу в ворота противника. Затем он же выступил в роли ассистента, когда вторую шайбу в ворота "Хумо" оформлял Виктор Пластинин. Буквально через 26 секунд гости из Ташкента отыграли одну шайбу. На 16-й минуте хоккеисты "Хумо" сравняли счет усилиями Арсения Ерохина — 2:2.

Сразу после перерыва гости вышли вперед. А сравнять счет тверским хоккеистам удалось только в третьем периоде. В дополнительной пятиминутке хоккеисты "Динамо" оказались сильнее. Счет игры 4:3. Победа над "Хумо" завершила пятиматчевую серию поражений "Динамо".

На сегодняшний день "Динамо" Тверь занимает 15 место в общей статистике и 4 место в дивизионе.

Теперь тверская команда отправится в гостевое турне по маршруту Пенза - Тольятти - Самара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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