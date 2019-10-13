2019-10-13T18:54:54+03:00
Общество

В Тверской области «ВЦИОМ» оценит медиков, педагогов, артистов и работников соцзащиты

И для этого даже запускает мобильное приложение «Неравнодушный человек»
Олег ХАДАЕВ
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Анкетирование и мобильное приложение может сделать жизнь в Тверской области лучше.Анкетирование и мобильное приложение может сделать жизнь в Тверской области лучше.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Всероссийский центр изучения общественного мнения «ВЦИОМ» в рамках президентского гранта реализует проект «Обоснование, создание и апробация единой системы обратной связи и независимой оценки качества».

За мудрёным названием скрывается вполне прикладное значение. На основе систематического мониторинга мнений людей о медицинских и образовательных организациях, учреждениях культуры и соцзащиты, специалисты будут выяснять причины возникновения проблем и искать способы их разрешения.

Для выяснения общественного мнения будет проводиться анкетирование.

- В рамках проекта в работу запущено мобильное приложение «Неравнодушный человек», где также можно оценить работу учреждений. Помимо Верхневолжья апробация проекта проходит в Костромской, Ивановской и Рязанской областях, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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