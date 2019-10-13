В Тверской областной библиотеке Горького прозвучат слова Андрея Платонова
Желающих ждут на литературном концерте
Андрей Платонов. Фото: Википедия.
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Сегодня, 13 октября, в Тверской областной библиотеке Горького пройдёт литературный концерт из цикла «Русские трагикомедии».
Артист Московской филармонии Алексей Злаказов прочтёт «Сокровенные рассказы» Андрея Платонова.
Концерт приурочен к 120 летию со дня рождения писателя, которое отмечалось 16 августа.
На концерте ждут всех желающих. Начало в 17 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU