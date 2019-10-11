Дождь и сильный ветер ожидают жителей Тверской области в преддверии выходных

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-11T14:06:38+03:00

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В пятницу, 12 октября, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей и гостей Верхневолжья о сильном дожде и ветре.

Непогода будет бушевать на территории области в течение всего дня. Отдельные порывы ветра могут достигать 17м/с. Погодная картина не изменится и в течение выходных.

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье будет довольно тепло, но пасмурно и сыро. Воздух днем прогреется до +8... +13 градусов, в ночные часы до +3... +8.

Осадки стихнут лишь к началу рабочей недели, тогда же станет и немного холоднее.

ИСТОЧНИК KP.RU