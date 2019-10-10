На выходные в Тверь придёт тепло и дожди

Сырость, ветер и дождь: помнить, что у природы нет плохой погоды, и принимать осень благодарно будет на грядущих выходных довольно сложно.

- Субботу лучше провести дома - нас ждут дожди и очень сильный порывистый ветер: от 8 до 22 м/с (от 20 до 80 км в час - Ред.). В воскресенье немногим лучше: также осадки и ветер порывами до 17 м/с, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор Тверского госуниверситета Наталья Сердитова. - Порадовать могу одним - будет не холодно. Ветер южных направлений окутает регион воздухом, согретым Гольфстримом. В субботу ожидается +10, в воскресенье +12 градусов, а в понедельник, возможно, и до +16.

Со вторника начнёт постепенно холодать. Зато осадки стихнут, а атмосферное давление подрастёт до 750-753 мм рт. ст.

Сырая погода с неустойчивой температурой - непростой период для метеозависимых людей: «ноют» кости, болит голова. «КП»-Тверь» советует: уберечься от ревматических болей и хандры поможет здоровая и вкусная еда, домашний уют и покой.