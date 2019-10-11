2019-10-11T11:18:34+03:00
Происшествия

В Твери сотрудники микрофинансовой организации предстанут перед судом

Расследование уголовного дела в отношении тверского филиала ООО "Лига денег" завершено
Ольга ТРОФИМОВА
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Один из подозреваемых по делу "Лиги денег"Один из подозреваемых по делу "Лиги денег"Фото: Альберт БОЙКОВ
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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении работника и директора тверского филиала ООО МКК "Лига денег". Мужчин обвиняют в незаконном проникновении в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия; и в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, что инцидент произошел после того, как житель Твери Сергей Каптуров взял в микрокредитной организации займ на сумму 30 тысяч рублей. Заемщик не смог вовремя вернуть деньги, после чего в адрес него и его семьи посыпались угрозы, а в один из дней к дому Сергея Каптурова пришел персональный менеджер "Лиги денег" и начал вымогать деньги у его жены. Зная, что добровольно жильцы к себе домой его не пустят, он подошел к женщине, стоявшей у входной двери квартиры, и толкнув ее, проник в жилище.

В ходе проведения предварительного расследования суд удовлетворил ходатайство следователя СКР и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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