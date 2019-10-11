2019-10-11T11:40:24+03:00
Общество

Спортсменка, олимпийская призёрка и просто красавица: лыжница Наталья Непряева поступила в аспирантуру в Твери

Заслуженный мастер спорта решила сконцентрироваться на изучении педагогики
Ольга ТРОФИМОВА
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Наталья Непряева поступила в аспирантуру ТвГУ Фото: Тверской госуниверситетНаталья Непряева поступила в аспирантуру ТвГУ Фото: Тверской госуниверситет
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Удостоверение аспиранта и зачетную книжку знаменитой тверской лыжнице Наталье Непряевой выдали 9 октября в Тверском государственном университете. Именно там бронзовый призер Олимпийских игр 2018 будет учиться по специальности "Образование и педагогические науки".

Один диплом ТвГУ по направлению "Физическая культура" у Натальи Непряевой уже есть,теперь заслуженный мастер спорта решила сконцентрироваться на изучении педагогики.

Как отметила сама спортсменка, ей приятно учиться в родном городе, ведь у нас очень достойный университет, где она, без сомнений, получит хорошее образование.

- Мы гордимся тем, что Вы выбрали именно Тверской госуниверситет. Вы участвовали и в чемпионатах мира, и в Олимпиаде, не просто участвовали, а стали победительницей. Поздравляю вас еще с одной победой – поступлением в аспирантуру, - поздравила Непряеву и.о. ректора ТвГУ Людмила Скаковская.

Напомним, Наталья Непряева - бронзовый призер Олимпийских игр 2018 в Пхёнчхане в эстафете, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 в скиатлоне и эстафете, заслуженный мастер спорта России, награждена медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством".

Наталья Непряева поступила в аспирантуру ТвГУ Фото: Тверской госуниверситет

Наталья Непряева поступила в аспирантуру ТвГУ Фото: Тверской госуниверситет

С поступлением спортсменку поздравила и.о. ректора Людмила Скаковская Фото: Тверской госуниверситет

С поступлением спортсменку поздравила и.о. ректора Людмила Скаковская Фото: Тверской госуниверситет

ИСТОЧНИК KP.RU

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