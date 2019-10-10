В Тверской области лихач на легковушке сбил велосипедистку и уехал в места ДТП
Пострадавшая получила тяжелые травмы
В результате ДТП велосипедистка получила тяжелые травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 9 октября, на 12-м км автодороги Лихославль - Стан в Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, неустановленный водитель легкового автомобиля, предположительно ВАЗ 2105-07 темного цвета, сбил 74-летнюю велосипедистку.
Пенсионерка выезжала на проезжую часть дороги с прилегающей территории и поворачивала налево.
В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Водителя ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU