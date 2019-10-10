В Тверской области лихач на легковушке сбил велосипедистку и уехал в места ДТП

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-10T10:11:35+03:00

В результате ДТП велосипедистка получила тяжелые травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 9 октября, на 12-м км автодороги Лихославль - Стан в Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, неустановленный водитель легкового автомобиля, предположительно ВАЗ 2105-07 темного цвета, сбил 74-летнюю велосипедистку.

Пенсионерка выезжала на проезжую часть дороги с прилегающей территории и поворачивала налево.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Водителя ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU