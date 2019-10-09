Житель Тверской области получил семь лет колонии за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-09T14:40:07+03:00

Житель Торопца на семь лет отправится в колонию за убийство Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстал житель Торопца Тверской области. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года. Осужденный, находясь по месту своего жительства, выпивал со своим знакомым. Мужчины поссорились, и хозяин начал избивать гостя, нанося ему удары ногами и руками по лицу и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU