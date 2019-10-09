2019-10-09T14:32:17+03:00
Общество

На темной улице в Твери не видно проезжую часть

Об этом в прокуратуру сообщил местный житель
Ольга ТРОФИМОВА
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После вмешательства прокуратуры на темной улице в Твери провели освещениеПосле вмешательства прокуратуры на темной улице в Твери провели освещениеФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратурой Заволжского района г. Твери проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения по обращению жителя.

Мужчина сообщил, что проживает на ул. Черкасской, которая в темное время суток не освещена, поэтому в районе домов №№ 41-69, 73-75, 77-101, 104, 11-114 не видно проезжую часть.

По факту выявленных нарушений прокуратура подала иск к Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Твери с требованием организовать уличное освещение на обозначенном участке, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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