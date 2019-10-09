На темной улице в Твери не видно проезжую часть
Прокуратурой Заволжского района г. Твери проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения по обращению жителя.
Мужчина сообщил, что проживает на ул. Черкасской, которая в темное время суток не освещена, поэтому в районе домов №№ 41-69, 73-75, 77-101, 104, 11-114 не видно проезжую часть.
По факту выявленных нарушений прокуратура подала иск к Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Твери с требованием организовать уличное освещение на обозначенном участке, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU