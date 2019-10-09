Житель Тверской области может сесть в тюрьму за хранение охотничьих патронов

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-09T13:56:10+03:00

Житель Бологовского района нашел в лесу патроны и хранил их у себя дома Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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В незаконном приобретении и хранении боеприпасов подозревается 44-летний житель Бологовского района Тверской области.

Прокуратурой установлено, что патроны к спортивному и охотничьему нарезному огнестрельному оружию, пригодные для стрельбы, мужчина обнаружил в лесу. Найденные "трофеи" обвиняемый хранил у себя дома.

За совершение преступления по ч.1 статьи 222 УК РФ мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU