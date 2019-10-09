2019-10-09T16:29:53+03:00
Происшествия

В гаражах под Тверью нашли мертвого подростка

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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В поселке под Тверью обнаружено тело погибшего подросткаВ поселке под Тверью обнаружено тело погибшего подросткаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Трагедия произошла недалеко от Твери, в поселке Чуприяновка в Калининском районе Тверской области. Вечером, 7 октября, в одном из гаражей было обнаружено тело 16-летнего подростка.

Известно, что мальчик учился в девятом классе в одной из школ Московского района Твери. Рядом с телом была найдена предсмертная записка.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. По данному факту проводится доследственная проверка. Рассматриваются все версии произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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