В гаражах под Тверью нашли мертвого подростка
Следователи проводят проверку
В поселке под Тверью обнаружено тело погибшего подросткаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Трагедия произошла недалеко от Твери, в поселке Чуприяновка в Калининском районе Тверской области. Вечером, 7 октября, в одном из гаражей было обнаружено тело 16-летнего подростка.
Известно, что мальчик учился в девятом классе в одной из школ Московского района Твери. Рядом с телом была найдена предсмертная записка.
Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. По данному факту проводится доследственная проверка. Рассматриваются все версии произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU