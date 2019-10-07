2019-10-07T17:50:17+03:00
Общество

Более 31 млн рублей пенсионных накоплений в Тверской области выплачено правопреемникам умерших родстенников

Правопреемники могут обращаться за выплатами в течение полугода со дня смерти родственника
Виктория ТУШКОВА
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Выплаты получили 762 правопреемника первой и второй очередей.Выплаты получили 762 правопреемника первой и второй очередей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С начала 2019 года тверское областное отделение Пенсионного фонда РФ выплатило 31,5 млн рублей пенсионных накоплений правопреемникам умерших граждан.

- Выплаты получили 762 правопреемника первой и второй очередей, в том числе 55 человек - по решению суда о восстановлении пропущенного срока, - сообщает отделение.

По закону правопреемники могут обращаться за выплатами в течение полугода со дня смерти родственника. Для этого нужно подать заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда. Если пенсионные накопления на дату смерти гражданина формировались в негосударственном пенсионном фонде, необходимо обращаться туда.

Если правопреемник по каким-либо причинам пропустил срок обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений, то его право может быть восстановлено через суд.

НА ЗАМЕТКУ

Право на получение выплаты имеют граждане, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений. Такое заявление при жизни должен был подать пенсионер в ПФР.

Если заявление отсутствует, накопления выплачиваются правопреемникам в определённой законом последовательности. В первую очередь: детям, супругу и родителям умершего, во вторую очередь: братьям, сёстрам, дедушкам, бабушкам, внукам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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