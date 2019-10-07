2019-10-07T17:20:51+03:00
Звезды

В Тверской области начали плести "Ловец снов" размером с пятиэтажный дом

Шаманка Бибигуль Мамаева намерена побить сразу два мировых рекорда
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области начали плести самый большой в мире ловец снов Фото: из личного архива Бибигуль МамаевойВ Тверской области начали плести самый большой в мире ловец снов Фото: из личного архива Бибигуль Мамаевой
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12 октября в Тверской области состоится событие, которое должно войти в рекорд Гиннеса и Книгу рекордов России. Сразу два мировых рекорда намерена побить потомственная шаманка из Волгограда Бибигуль Мамаева.

Известная общественница планирует сплести на территории турбазы на берегу Селигера самый большой талисман размером с пятиэтажное здание и самый маленький на планете амулет "Ловец снов", которые будут олицетворять символы "Единства народов мира и "Сердце планеты".

На создание амулетов у Бибигуль есть пять дней. 7 октября она приступила к работе. 12 октября будут сделаны официальные замеры "ловцов" и заполнены необходимые протоколы.

Как пишет ТИА, во время попытки установления рекорда будут присутствовать независимые наблюдатели, известные общественные деятели из сферы культуры и кино.

В Тверской области начали плести самый большой в мире ловец снов Фото: из личного архива Бибигуль Мамаевой

В Тверской области начали плести самый большой в мире ловец снов Фото: из личного архива Бибигуль Мамаевой

Отметим, что в настоящее время самый большой "Ловец снов" составляет в диаметре 10,14 м и весит 156 кг. Его сплел художник Владимир Паранин из Литвы.

Бибигуль Мамаева примет эстафету Литвы. Она уже является рекордсменом 2016 года по созданию самого большого амулета в мире в Карелии, в посёлке Калевала.

Бибигуль Мамаева является рекордсменом 2016 года по созданию самого большого амулета в мире в Карелии, в посёлке Калевала Фото: из личного архива Бибигуль Мамаевой

Бибигуль Мамаева является рекордсменом 2016 года по созданию самого большого амулета в мире в Карелии, в посёлке Калевала Фото: из личного архива Бибигуль Мамаевой

ИСТОЧНИК KP.RU

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