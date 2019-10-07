В Тверской области мужчина зарезал своего собутыльника
Преступление было совершено вечером 4 октября 2019 года. 69-летний пенсионер выпивал вместе со своим знакомым в квартире, расположенной по улице Энтузиастов в Удомле. Мужчины поссорились и хозяин квартиры, взяв нож, нанес своему гостю несколько ударов в шею. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте происшествия.
В результате слаженных действий следователей следственного отдела СКР и сотрудников регионального УМВД России подозреваемого задержали по "горячим следам".
Бологовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU