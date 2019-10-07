В Тверской области мужчина зарезал своего собутыльника

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-07T12:55:02+03:00

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Преступление было совершено вечером 4 октября 2019 года. 69-летний пенсионер выпивал вместе со своим знакомым в квартире, расположенной по улице Энтузиастов в Удомле. Мужчины поссорились и хозяин квартиры, взяв нож, нанес своему гостю несколько ударов в шею. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В результате слаженных действий следователей следственного отдела СКР и сотрудников регионального УМВД России подозреваемого задержали по "горячим следам".

Бологовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU