Медвежата съели семь тонн яблок в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-06T18:59:21+03:00

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Забавное видео из жизни косолапых опубликовал в соцсетях Центр спасения медвежат-сирот.

Подросшие медвежата, постояльцы центра, уплетают яблоки.

Делают они это не в вольере, а прогуливаясь между деревьев.

Как сообщают в Центре, косолапые постояльцы в этом сезоне съели семь тонн яблок. Оказывается это одно из самых любимых лакомств мишек.

Центр спасения медвежат-сирот, расположенный в Торопецком районе Тверской области- один из ведущих в России. Здесь много лет выхаживают детенышей бурого медведя и успешно выпускают в естественную среду обитания.

Медведи едят яблоки в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU