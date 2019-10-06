Медвежата съели семь тонн яблок в Тверской области
Забавное видео из жизни косолапых опубликовал в соцсетях Центр спасения медвежат-сирот.
Подросшие медвежата, постояльцы центра, уплетают яблоки.
Делают они это не в вольере, а прогуливаясь между деревьев.
Как сообщают в Центре, косолапые постояльцы в этом сезоне съели семь тонн яблок. Оказывается это одно из самых любимых лакомств мишек.
Центр спасения медвежат-сирот, расположенный в Торопецком районе Тверской области- один из ведущих в России. Здесь много лет выхаживают детенышей бурого медведя и успешно выпускают в естественную среду обитания.
Медведи едят яблоки в Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU