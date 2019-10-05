2019-10-05T18:40:44+03:00
Происшествия

В Твери у автозаправки произошёл пожар

Горели боксы шиномонтажа
Алина ПЕТРОВА
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Горел шиномонтаж. Фото: v.com/Подслушано у водителей Тверь/Евгений СмирновГорел шиномонтаж. Фото: v.com/Подслушано у водителей Тверь/Евгений Смирнов
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Днём 5 октября рядом с автозаправочной станцией в Твери вспыхнул пожар.

Возгорание произошло на территории таксопарка на Вагжанова, 11. Пожар был сильный, небо заволокло дымом.

Проезжающие мимо водители и пешеходы снимали на видео и выкладывали в соцсети.

Как сообщили в дежурной части МЧС, с открытым огнём прибывшим на место пожарным расчетам удалось справится за 40 минут. В 16.06 пожар был потушен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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