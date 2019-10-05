В Твери у автозаправки произошёл пожар

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-05T18:40:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Днём 5 октября рядом с автозаправочной станцией в Твери вспыхнул пожар.

Возгорание произошло на территории таксопарка на Вагжанова, 11. Пожар был сильный, небо заволокло дымом.

Проезжающие мимо водители и пешеходы снимали на видео и выкладывали в соцсети.

Как сообщили в дежурной части МЧС, с открытым огнём прибывшим на место пожарным расчетам удалось справится за 40 минут. В 16.06 пожар был потушен.

ИСТОЧНИК KP.RU