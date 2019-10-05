2019-10-05T11:38:46+03:00
Общество

Победить в конкурсе «КП», приуроченном ко Дню учителя, педагогу из Твери помогла любовь учеников

«Комсомолка» подвела итоги конкурса
Татьяна РУМЯНЦЕВА
Поделиться:
Юлия Чеканова - победительница конкурса. Фото: из архива героя публикацииЮлия Чеканова - победительница конкурса. Фото: из архива героя публикации
Изменить размер текста:

В канун Дня учителя "Комсомольская правда"-Тверь" провела конкурс для учителей Твери.

Поучаствовать в нем решили восемь прекрасных тверских педагогов, они предоставили на конкурс свои фото.

Голосование продлилось четыре дня. Но каким оно было! Более двух тысяч лайков было отдано за конкурсантов. Перепосты в соцсетях. Комментарии со словами благодарности педагогам.

Мы подвели итоги: победительницей конкурса стала учитель биологии тверской школы №4 Юлия Чеканова. Мы позвонили Юлии Евгеньевне поздравили с победой в конкурсе и С Днём Учителя.

- Мне про то, что я победила, уже с утра ученики рассказали. Это же они за меня голосовали, - поделилась победительница.

Ну что ж, спасибо ученикам и всем, кто поддержал наших конкурсантов. А Юлию Чеканову уже ждет наш приз - посещение салона красоты.

Генеральный партнер проекта: Салон Марины Леонович "Империя Красоты" Тверь, Октябрьский пр-т. 99. Ежедневно с 9 до 20 часов. Запись по телефонам: 8 (4822) 47-53-28, +7(920)174-53-59.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители новостройки в Твери жалуются, что из заставляют оплачивать газ в непроданных квартирах по соседству
В Тверскую область привезут бронзового Сталина
Легкоатлетка Дарья Клишина не будет прыгать на Чемпионате мира в Дохе
В Твери появилось новое граффити -красный дракон
Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Оптину Пустынь
Тверской театр юного зрителя готовится к премьере спектакля "Чайка"
Мастер-класс по верховой набойке пройдет в Детском музейном центре Твери
Кладбище домашних животных с надгробиями и пентаграммой обнаружили в Твери
Основатель Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан приедет на конференцию "Розовая лента"в Тверь
Скоро откроется новая детская поликлиника в микрорайоне "Южный" Твери
Молодые яблони высадили в парке Победы в Твери
После ареста автомобиля приставами житель Твери погасил долг в 670 тысяч рублей
Предприятие в Тверской области без разрешения сбрасывало в реку сточные воды
Больше всего жителей Тверской области волнуют вопросы продажи технически сложных товаров
Автомобилисты пожаловались на дорогое топливо на трассе М-11 в Тверской области
Жительница Тверской области соврала полицейским о бомбе в автомобиле
В Тверской области из дачного дома петербурженки украли стройматериалы
Бывшего замначальника районного отдела судебных приставов Твери будут судить за взятку
В одном из районов Тверской области более 100 гектаров пашни превратились в лес
В Твери водитель на УАЗе протаранил легковушку и съехал в кювет
В Твери продолжается благоустройство популярных мест отдыха горожан
Жители Волоколамского проспекта в Твери остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе
Трое воспитанников Центра спасения медвежат-сирот из Тверской области вернулись в родные леса
Житель Твери получил семь лет колонии за сбыт наркотиков
В Тверской области неуравновешенная женщина покусала врачей "скорой помощи"
В селе Кушалино Тверской области линии электропередач находились в аварийном состоянии
В Твери иномарка снесла опору городского освещения
В Тверской области помощника лесничего подозревают в совершении служебного подлога