Победить в конкурсе «КП», приуроченном ко Дню учителя, педагогу из Твери помогла любовь учеников

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-05T11:38:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В канун Дня учителя "Комсомольская правда"-Тверь" провела конкурс для учителей Твери.

Поучаствовать в нем решили восемь прекрасных тверских педагогов, они предоставили на конкурс свои фото.

Голосование продлилось четыре дня. Но каким оно было! Более двух тысяч лайков было отдано за конкурсантов. Перепосты в соцсетях. Комментарии со словами благодарности педагогам.

Мы подвели итоги: победительницей конкурса стала учитель биологии тверской школы №4 Юлия Чеканова. Мы позвонили Юлии Евгеньевне поздравили с победой в конкурсе и С Днём Учителя.

- Мне про то, что я победила, уже с утра ученики рассказали. Это же они за меня голосовали, - поделилась победительница.

Ну что ж, спасибо ученикам и всем, кто поддержал наших конкурсантов. А Юлию Чеканову уже ждет наш приз - посещение салона красоты.

Генеральный партнер проекта: Салон Марины Леонович "Империя Красоты" Тверь, Октябрьский пр-т. 99. Ежедневно с 9 до 20 часов. Запись по телефонам: 8 (4822) 47-53-28, +7(920)174-53-59.

ИСТОЧНИК KP.RU